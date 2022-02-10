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Siyaset "Devlet Bahçeli neyim olur?"
Siyaset

"Devlet Bahçeli neyim olur?"

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz günlerde haberlere konu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile akrabalığı yönünde açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 15:26:00 -
"Devlet Bahçeli neyim olur?"

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile akrabalığını açıkladı.

Dilipak'ın yazısı şu şekilde:

Ben, anne tarafından Fettahoğulları’ndanım, baba tarafından da Seyyidhanoğulları’ndan.

Anne tarafımın soyadı Aksay, baba tarafımın Dilipak. Dilipak’lar, Seyyidhanlar’dan oluyor. Biz, Devlet Bahçeli ile Fettahoğulları üzerinden akraba oluyoruz. Dede tarafından amcazade.

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