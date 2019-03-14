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Devlet Bahçeli Manisa’daki yatırımların açılışını yapacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün 17 ilçede hayata geçirdiği proje ve hizmetlerin toplu açılışı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

14 Mart 2019 Perşembe 14:05
Devlet Bahçeli Manisa’daki yatırımların açılışını yapacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün 17 ilçede hayata geçirdiği proje ve hizmetlerin toplu açılışı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Tüm Manisalıları 16 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek açılış törenine davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaklaşık 1 milyar 235 milyonu bulan yatırımların Manisa’ya kazandırıldığını söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilçede hayata geçirilen proje ve hizmetlerin toplu açılışı, 16 Mart Cumartesi günü, saat 16.00’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Tüm Manisalıları 16 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisamıza kazandırdığımız Sümerpark, Merkez Atık Su Arıtma Tesisi, Gördes Atık Su Arıtma Tesisi, Elektrikli Otobüsler, Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı, Manisa merkez Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı, Turgutlu Alparslan Türkeş Kavşağı gibi çok sayıda proje ve hizmetin açılışını gerçekleştireceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyemizin 873 milyon 176 bin lira, MASKİ Genel Müdürlüğümüzün 361 milyon 593 bin lira olmak üzere, 1 milyar 234 milyon 769 bin liralık hizmetlerin açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz açılış şölenimize davet ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:05
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