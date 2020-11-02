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Siyaset Devlet Bahçeli koronavirüse mi yakalandı? Flaş açıklama geldi
Siyaset

Devlet Bahçeli koronavirüse mi yakalandı? Flaş açıklama geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında sosyal medyada çıkan koronavirüse yakalandığı iddialarını Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker yalanladı. Çeliker, "Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi durumda" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:41:00 -
Devlet Bahçeli koronavirüse mi yakalandı? Flaş açıklama geldi

Türkiye'de son dönemde etkisini artırmaya başlayan koronavirüs salgını, bazı siyasi isimlere de bulaştı. Sosyal medyada da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koronavirüse yakalandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Lideri'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Çeliker, Candaş Tolga Işık'a konuşarak iddiaların yalan olduğunu söyledi. Candaş Tolga Işık, Çeliker ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Az önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e sosyal medyada dolaşan 'Bahçeli covid oldu' söylentisini sordum, 'Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi' dedi."

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