Devlet Bahçeli'den çok sert sözler: CHP milli ahlaka el kaldırmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

9 Şubat'ta partimizin 53. yıldönümünü karşılayacağız. Bugün değeri çok daha iyi anlaşılan, devletimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını anıyorum. Aziz ecdadımızı bugün şehit düşen kahramanlarımızı yad ediyorum. Merhum Alparslan Türkeş beye Allah'tan rahmet diliyorum. Basın toplantımıza hoş geldiniz diyorum.

Meclis faaliyetlerimizle ilgili değerlendirmeler yapılmış, farklı alanlardaki parti çalışmalarımız değerli arkadaşlarımız tarafından anlatılmıştır. Milletvekillerimiz ve üyelerimizin geniş bir şekilde bilgilenmesini sağlayan Dışişleri Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum.

Heyecanımız ve hızımı günbegün artacaktır. 4 Eylül 2021'de Afyonkarahisar'da başlayan bölge toplantılarımız milletimizden müstesna bir ilgi görmüştür. Siyasette yeni dönemle ilgili vatanımızın her köşesine ulaşılmıştır. 30 Ekim'den itibaren adım adım 2023, il il Anadolu teması ile 81 ilin tamamında vatandaşlarımızla temas kurulmuştur.

Elbette durmayacağız, devamlı bir adım önde olacağız. 19 Şubat 2022 tarihinde başlamak üzere MHP'nin birinci olduğu 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan çalışmalarımızı yapacağız.

CHP'ye afiş tepkisi

CHP tarihine sırt dönmüş, aziz Atatürk ile yollarını ayırmış, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için kolları sıvamıştır. eylemleriyle bunu defalarca ispat etmiştir. CHP Kuva-yi Militanlık yapmıştır. Zillet İttifakı Türk demokrasisine dış güçler tarafından döşenmiş mayın tarlasıdır. Bugünkü CHP'nin 1920'lilerdeki CHP ile uzaktan yakından alakası kalmamıştır. CHP tanınamaz haldedir. Nerede bir buhran varsa CHP oradadır. Nerede bir tehdit varsa CHP oradadır. CHP Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamaktadır. CHP Genel Başkanının fotoğrafının ve imzasının bulunduğu bir afiş asılmıştır. Bu afişte "Etnik köken, inanç, cinsel yönelim dezavantaj olmaktan çıkarılacaktır" ifadeleri yer alıyor.

"Kuklalaşmış siyaset artıkları"

Türkiye'de dezavantajlı olan bir kesim yoktur. Bunun aksini iddia edenler kuklalaşmış siyaset artıklarıdır. Bunun adı bölücülüktür. CHP, Müslüman Türk milletinin irfanı ile hesaplaşmaya nasıl cüret ve cesaret edebilmiştir. Bu nasıl bir küstahlıktır? Milletleri ayakta tutan en önemli unsur ahlaktır. Neticede yıkım kaçınılmaz hale gelecektir. CHP, milli ahlaka el kaldırmıştır. CHP, Türkiye'ye yumruk sallamış, bunun adına demokrasi diyecek kadar zırvalamıştır. MHP ve Cumhur İttifakı geçilmeden başkent Ankara'yı geçmek hayal ürünüdür. CHP'nin maskesini düşüreceğiz, kalelerine teker teker girip bu partiye oy veren kardeşlerimize gerçekleri anlatacağız.

Cumhur İttifakı gizli kapaklı işlere heveslenmeyen, tavşan aday çıkarmanın peşinden gitmeyen bir fedakarlık meşalesidir.

Çanakkale'yi geçilmez yapanların mirası bizimledir.

Zillet İttifakı belirsizliklerle, bilinmezlerle doludur. Cumhurbaşkanı adayları karanlıktadır. Bunların birbirlerine kuşkusuz bu şaibeli tablo bizim sorunumuz dahilinde değildir. Serok Ahmet'in cumhurbaşkanı adayı tarifi Kılıçdaroğlu'nu dışlama üzerine bina edilmiştir.

"CHP kulislerin ve kumpasların partisidir"

Kılıçdaroğlu, saymak ve anlatmakla bitmeyecek teyakkuz dehlizinde bir o yana bir bu yana sallanmaktadır. İBB Başkanı'nın İngiltere Büyükelçisi yediği karda yediği balıktan haberdar olduğunu açıklamıştır. İmamoğlu'nun açıklaması ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının tam tersi yöndedir. İkisi arasındaki gerilimin ana arteri Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusudur. İkisi de sivrilmek için çırpınmaktadır. CHP, kulislerin ve kumpasların partisidir.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar ancak içeriğini kendileri de bilmiyorlar. Zillet İttifakında hayal çoktur, hantallık pek çoktur. Türkiye'nin parlak geleceği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yer almamaktadır. Seçimler 2023 Haziran ayında yapılacaktır.

Aziz Türk milleti kararını vermiş, gelecek ümitlerini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağlamıştır.

Yeni anayasa çalışmaları

MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesi için insanüstü çaba gösterecektir. MHP, 2023'te TBMM'de vekil sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için olağanüstü bir çalışma azmi sergileyecektir.

MHP, yeni bir anayasanın yapılması konusunda çalışacaktır.

Bizi bir hayli düşündüren çarpıklık, zillet ittifakının yabancılardan beklediği ayıplı ilgidir. ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, 7 Ocak'ta Türkiye'ye gelmiştir. Flake, 26 Ocak'ta sayın Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sunmuştur. 31 Ocak'ta İBB Başkanı'nı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sorgulanmaya açık bir tercihtir. Ayağının tozuyla koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır.

ABD elçisinin İmamoğlu ziyareti

Be hey Büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun. ters diplomasi ile nereye varmayı aklından geçiriyorsun? Askıda ekmek projemizden haberin oldu mu? Diplomatik nezaketi çiğneyerek soluğu İBB'den alması kasti ve programlanmış bir tahriktir. Ankara'da ziyaret edilecek makamlar bitti de geriye İBB mi kaldı?

Türkiye'ye bir nevi müstemleke ülke muamelesidir. Kılıçdaroğlu'nu da mı evvelde ziyaret etmeyi aklına getirmedi. Bu ne telaştır, neyin işaret fişeğidir. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçmeyecektir. Herkes haddini, hududunu bilsin.

Uyarıyorum, geçmişte sözde Ermeni soykırımı iddiasını dillendiren bu büyükelçi görevinin sınırlarını aşmamalıdır.

Osman Kavala tepkisi

Asıl bu sözde karar Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal etmektedir. Hukuk demek devlet demektir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi hukukumuza zehir saçmıştır. Türk yargısı bağımsızdır. Görülen bir dava ile ilgili görüş bildirmek kabul edemeyeceğimiz bir çirkinliktir.

Kış Kartalı Harekatı

Uçaklarımız PKK'ya ait 80'e yakın hedefi imha etmişlerdir. Karacak, hainlerin Kandil'den sonra ikinci barınağıdır. Teröristlerin kaçacak yeri artık kalmamıştır. Sincar, terör örgütünün lojistik merkezi, Derik ise ABD'nin PKK'ya taşıdığı silah ve mühimmatın ilk durağıdır. Bunlarla ittifak kuranlar ihanete ortaktır. HDP'nin 2 Şubat'ta yayınladığı alçak bildiri HDP - PKK ilişkisini iyice gözler önüne sermiştir. HDP, harekatı kınamıştır, biz de onların hepsini şiddetle kınıyoruz.

HDP, PKK'nın gözetleme kulesidir. Terörle mücadelemizi kınayanlar resmen belgeli vatan hainidir. Şehidimiz Tarık Tarcan evladımızın katilleriyle bir ve beraber olanlar zillettedir. Bir CHP'li bu şehidimizin asker üniformalı fotoğrafıyla 'barışamadık 'notunu düşmüştür. Kimlerle barışamadınız? Neyin barışı? CHP'liler ne söylemeye çalışıyorlar.