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Siyaset

Devlet Bahçeli kararını verdi! Katılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tedbirlerin en üst seviyede tutulacağı 23 Nisan özel oturumuna MHP Lideri Devlet Bahçeli katılacak.

2020-04-22 10:43:00 -
Devlet Bahçeli kararını verdi! Katılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu oturumda yer almayacak.

Bahçeli, katılmayı düşünüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine gelen oturum davetini kabul edip etmediği henüz netlik kazanmazken, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin oturuma katılacağı öğrenildi.

Milletvekillerine 'önlem' uyarısı

TBMM, koronavirüs salgının gölgesinde ilk kez bir oturum gerçekleştirecek. Tedbirlerin alınacağı bu oturumda, milletvekillerinin de bu önlemlere tam anlamıyla uyması isteniyor.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un; virüs nedeniyle milletvekili sayısından endişe ettiği, bu nedenle bazılarına özel bir istekte bulunarak, gelmemelerini istediği belirtiliyor.

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Yorumlar

serdar

af yasasını düzenlemede iktidar tam kadro ordaydı,gazetecilerin bu düzenlemeden yararlanmaması için,gecenin yarısında teklif veren iktidardı.o zaman tehlikeli bir durum olmadıda,23 nisan'ın 100 yıl kutlamalarındamı olacak.
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