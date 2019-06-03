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Devlet Bahçeli: Karanlık odaklar...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında "Türkiye'nin karşısında mevzilenmiş karanlık odaklar bayram ruhuyla harcı karılan milli birlik ve dayanışma şuurunu Allah'ın izniyle yıkamayacaklar, hain emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:31
Devlet Bahçeli: Karanlık odaklar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram nedeniyle yayımladığı mesajında "Türkiye'nin karşısında mevzilenmiş karanlık odaklar bayram ruhuyla harcı karılan milli birlik ve dayanışma şuurunu Allah'ın izniyle yıkamayacaklar, hain emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir" dedi.

Bayramların aynı zamanda barış ve kardeşlik olduğunu vurgulayan MHP Lideri Bahçeli, "Şırnak'ta uzanan elin Ankara'da tutulacağını, Diyarbakır'da uzatılan ikramın İstanbul'da tadılacağını, böylelikle ortak kader ve ortak geleceğimizin asla zaafa uğramayacağını inanç ve iddiayla dile getirmek isterim. (...) Türk milleti aziz varlığına, egemenliğine ve tarihsel haklarıyla birlikte milli kimliğine her şart altında sahip çıkacaktır. Ülkemizi buhrana sürüklemek isteyen dış güçler ve yerli iş birlikçileri bayramın kenetlenmiş ve billurlaşmış iradesiyle kesinlikle bozguna uğrayacaklardır" dedi.

"MHP'yi kürtlerle ihtilaf içinde göstermek cinayettir"

Bayram öncesinde gelen asker cenazelerinin herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Bahçeli, "terörle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini" vurguladı, bu kapsamda "Pençe Operasyonu'nun başarıya ulaşmasını beklediklerini" söyledi.
Bahçeli, "Bin yıllık kardeşliğimizin varlığı ve bekamızın muhafazası hususunda Kürt kökenli kardeşlerimin sorumluluk alacaklarına, tarihi görevlerini yerine getireceklerine içtenlikle inanıyorum. Türkiye'de Türk-Kürt ayrımı yapan, etnik hassasiyetleri kaşıyan ve kanatan kim varsa art niyetlidir, ahlaken düşüktür, aslen bölücüdür. Milliyetçi Hareket Partisi'ni Kürt kökenli kardeşlerimizle ihtilaf içinde göstermek, arada bir sorun varmış gibi yaygara koparmak hem köksüzlük hem de cinayettir" ifadelerini kullandı.

"Nifak aşısı tumayacak"

"Bayramımız bir, bayrağımız bir, bahtımız birdir. Anımız bir, acımız bir, inancımız bir, tarihimiz ve talihimiz birdir" diyen Devlet Bahçeli, şöyle devam etti: "Nifak aşısı tutmayacak, namertlik akını sonuç alamayacaktır. Türk-İslam coğrafyalarında hüküm süren zulüm hepimizin müşterek sızısıdır. Kerkük'te yaşanan dramlar, Kaşgar'da sahne alan acımasızlıklar, birkaç gün önce Mescid-i Aksa'yı hedef alan İsrail barbarlığı milletimizde büyük bir tepki ve infiale yol açmıştır. Mazlumlara yönelen saldırı ve suikastlar karşısında tarafsız kalmak, zalimlerin din kardeşlerimize ve soydaşlarımıza düzenledikleri kanlı saldırılara duyarsızlık göstermek imkânsızdır. Haksızlık karşısında susmayacağız. Haine hain demekten vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Şehit ailelerinin, muhterem vatandaşlarımın, Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:31
  1. Şırnak
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. Ankara
  5. Devlet Bahçeli
  6. MHP

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