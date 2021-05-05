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Medya Devlet Bahçeli ile akıllarınca alay etmişlerdi: Bülent Aydemir'in ipi çekildi!
Medya

Devlet Bahçeli ile akıllarınca alay etmişlerdi: Bülent Aydemir'in ipi çekildi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısı ile Habertürk Tv ekranlarında dalga geçen Ebru Baki'nin yayın ortağı Bülent Aydemir, istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 22:57:00 - 2021-05-05 23:10:38

 Yeniakit.com.tr 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Herkes ittifak halinde yeni anayasadan bahsetmektedir. Konuşmak, görüşmek için müsait bir zemin vardır." diyerek, şu çağrıyı yapmıştı: "Sıkılı yumruklarla anayasa yapmak mümkün değildir. Artık uzlaşmak, yeni anayasa hazırlamak milli vecibedir. Bu tarihi göreve MHP ön şartsız hazırdır. Bu devlet bizimdir, bu millet biziz."

Aklınca Bahçeli ile alay etti

Habertürk Tv canlı yayınında Ebru Baki'ye konuk olan Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu ise "Hani yazılı olur ya, çocuklar sınavda. Böyle birden biri ilk on dakikada bitirir. Koşar koşa, 'ben bitirdim, ben bitirdim' diye bağırır. Bu çağrıda ona benziyor." ifadelerini kullanmış ve aklınca Bahçeli ile alay etmişti.

Aydemir, mağdur edebiyatı yaparak Bahçeli'yi özür dilemeye çağırmıştı

Ebru Baki'nin yayın ortağı Bülent Aydemir ise Hukukçu Hacıbektaşoğlu'nun haddi aşan ifadelerine gelen tepkilere cevap vererek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi özür dilemeye çağırmıştı: "Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Tweet atıp sosyal medyadan konuşmuyorum. Bu konu üzerinde Ulvi bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu. Eğer MHP Genel Başkanı da bunun arkasındaysa onlar da özür dilemeli."

İstifa etti!

Habertürk Televizyonu Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, gelen tepkilerden sonra istifa etti. Aydemir'in yerine Show TV Ankara Temsilcisi Sibel Demirci Erdem getirildi. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Kürşad Oğuz da genel yayın yönetmenliği görevinden ayrıldığını duyurdu.

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