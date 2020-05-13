Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur'u aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ferdi Tayfur, telefonda bir süre sohbet etti.

Tayfur'un MHP liderinin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği de biliniyor.

Bir süredir diyaliz tedavisi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da özel bir hastanede böbrek nakli oldu. Oğlunun böbreğinin nakledildiği Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.