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Gündem Devlet Bahçeli: EYT sorunu ortadan kaldırılacak
Gündem

Devlet Bahçeli: EYT sorunu ortadan kaldırılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, EYT sorunu hakkında hükümete çağrı yaparak vatandaşların yüreğine su serpti.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 13:38:00 -
Devlet Bahçeli: EYT sorunu ortadan kaldırılacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, hükümete çağrı yaparak "EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır. Asgari ücretle yaşayan vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesi, ücretlerin iyileştirilmesi temennimizdir. İnsanların haklı taleplerini karşılamak bizim zorunluluğumuzdur. " sözlerine yer verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu iddialarına ateş püsküren Bahçeli, birlik beraberlik mesajı verdi.

"EYT sorunu ortadan kaldırılacak"

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zammına, EYT ve 3600 ek gösterge konusuna da değinen Bahçeli, "Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçişle birlikte EYT sorunu Meclis'te görüşülecek bu sorun ortadan kaldırılacaktır. 3600 ek göstergenin verilmesi için hükümetimize her desteği vereceğiz.

"İnsanların haklı taleplerini karşılamak zorunluluğumuzdur"

Asgari ücretle yaşayan vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesi, ücretlerin iyileştirilmesi temennimizdir. İnsanların haklı taleplerini karşılamak bizim zorunluluğumuzdur. Aralık ayında toplanacak komisyonun enflasyon üzerinde bir zam oranı belirlemesi temennimizdir." ifadelerini kullandı.

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