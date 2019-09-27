Devlet Bahçeli evinde dinleniyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum rahatsızlığı nedeniyle Pazartesi gününe kadar evinde istirahata çekildi.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Eylül’de üst solunum enfeksiyonuna bağlı yüksek ateş teşhisi konulmasının ardından kısa bir süre MHP Genel Merkezini ziyaret etmiş ve ardından evine geçmişti. Önemli mevzularda bilgi veriliyor YeniAkit’in edindiği bilgilere göre, Bahçeli’ye doktorlar tedavisinin evinde süreceğini, bol bol dinlenmesi gerektiğini söylemişti. Bahçeli’de doktorları dinleyerek,’Bol bol yatıp ve kendini yormuyor. Sadece Genel Başkan yardımcılarından çok önemli bir mevzu olduğunda bilgi aktarılıyor’ denildi. Bahçeli Pazartesi günü parti genel merkezinde, salı günü de TBMM’de olacak.

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