Yazar Ertuğrul Özkök, ‘Devlet Bahçeli çok önemli bir adım attı’ başlıklı yazı kaleme aldı.

Özkök, Pınar Gültekin’in ölümü Türkiye’yi birleştirdiğine dikkat çekerek, ‘İktidar kanadındaki en kararlı çıkış ise MHP Genel Başkanı Bahçeli’den geldi. En önemlisi de şu: Sadece cinayeti kınamakla kalmadı. Kadınlara karşı vahşetin önlenmesinin hepimiz için artık bir şeref meselesi haline geldiğini söyledi’ dedi.

Pınar Gültekin’in ölümü Türkiye’yi birleştirdi.

İktidarıyla muhalefeti ile kararlı bir çıkış gördük.

İktidar kanadındaki en kararlı çıkış ise MHP Genel Başkanı Bahçeli’den geldi.

En önemlisi de şu: Sadece cinayeti kınamakla kalmadı.

Kadınlara karşı vahşetin önlenmesinin hepimiz için artık bir şeref meselesi haline geldiğini söyledi.

Çok önemli bir şey daha yaptı.

Şu günlerde yeniden tartışılmaya başlanan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tavrını da ortaya koydu.

İstanbul Sözleşmesi’ne bu cinayetlerin ışığında bakılması gerektiğini söyledi.

Doğal olarak bu sözleri onun İstanbul Sözleşmesi’nden yana tavır koyduğu şeklinde yorumlandı.

Ben de öyle yorumluyorum.

O nedenle de çok önemsiyorum.

Kadına yönelik vahşet sorunundan kurtulmak için toplumun her kesiminden bu kararlılığın gelmesi gerekiyor.

Yoksa herkes kendi meşrebine uygun bahanelerle bu cinayetlere kılıf uydurmaya kalkarsa, bu vahşeti sıradanlaştırmaya, sanki adli bir vakaymış gibi bir hale getirmeye hizmet ederiz.

Son söz: Kadına yönelik bu cinayetler barbarlıktır, vahşettir.