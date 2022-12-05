Devlet Bahçeli 6'lı masanın aday anketine katıldı! "Tercihim sınıf arkadaşımdan yana"
TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "6'lı masa aday belirlerken anket yaparsa kimi istersiniz?" sorusuna cevap verdi. Bahçeli tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı.
Yeniakit.com.tr
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine kısa bir süre kala, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini korurken, CHP içinde aday krizi yaşanıyor.
Bir yandan Ekrem İmamoğlu diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için bastırırken bir çıkış da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.
Bahçeli, 6'lı masanın aday için anket yapacağı iddiasına değinerek "6'lı masa aday belirlerken anket yaparsa kimi istersiniz?" sorusuna cevap verdi.
Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "Benim tercihim sınıf arkadaşım olur." dedi.