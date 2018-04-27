Devlet Bahçeli, 24 Haziran tahminini açıkladı

İşte Bahçeli'nin konuşmasındaki o bölüm:

Benim inancım odur ki Cumhur ittifakı birinci turda cumhurbaşkanını seçecektir. Şuana kadar hiçbir siyasi parti MHP dahil 59 miting 59 kongre yapmamıştır. Başka yerden bir oy gelecekse bilemiyorum ama başka partiler tartışma zeminindeyken diğerleri yol alıyor. Yani Cumhur ittifakı gelişen bir ittifak olmuştur. Bir yandan cumhurbaşkanı bir yandan da milletvekili seçimlerini organize eden bir anlayışla hareket ediyor. Bir haftaları kaldı. Bir hafta sonra aday bulamıyoruz derlerse ne olacak.