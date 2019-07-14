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Devlet Bahçeli: 15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara acımayacağız

Kastamonu'da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ'cü teröristleri kastederek, "15 Temmuz'da onlar bize acımadılar, biz de onlara adalet ve hukuk içinde acımayacağız" dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:39
Devlet Bahçeli: 15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara acımayacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kastamonu açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'da darbe girişimine ilişkin açıklaam yapan Bahçeli, "15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara acımayacağız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürmeli

"15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne zehirli hançer saplandı. Ancak milli irade ayaklandı. İhanet, imanı geçemedi. Bir dolarlık ederi olan namussuzlar kaçacak ve saklanacak delik aradılar, yine de kurtulamadılar. FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda ihmal, hoşgörü olamaz. Elbette mücadele hukuk ve adaletle yapılmalıdır. Sağlam veriler, sağlıklı dayanaklar ve hukuki sınırlar çerçevesinde tespit edilen kim varsa haklarında gereken adli işlemler yapılmalıdır. 15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımayacağız. FETÖ'nün kripto damarı, geride kalan kalıntıları nereye kadar uzanıyorsa uzansın, kesilip atılmalıdır.

Zihinleri haciz altında

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin gelecek umududur. Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibatları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır. Bunlar ikiyüzlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Zihniyetleri haciz altındadır. CHP Genel Başkanı'nın bir yanda Amerika tipi başkanlık sistemini önerip, diğer yanda parlamenter sisteme vurgu yapması kurnazlıktır, kumpastır, tuzaktır. Eski sistem darbelere kucak açmadı mı? Eski sistem ekonomik krizlere, sert kutuplaşmalara kapı aralamadı mı? Hangi dönem huzur gördük? Koalisyon tartışmaları ülkemizin gelecek ümitlerini tahrip etmedi mi?Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karalamaya tevessül edenler, gerilim dilinden nemalanan art niyetli oluşumlardır.

Zillet korosu başarılı olamayacak

Zillet korosu, yeni hükümet sistemine boyun eğdiremeyeceklerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz bir yılını yeni doldurmuştur. Her sistemde olduğu gibi aksayan yönleri olabilecektir. Bu da gayet normaldir. Önemli olan dürüst bir vicdan eşliğinde yeni sistemin daha etkin olması için yapılması gereken her neyse onu gündeme almaktır

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geliştirilmesine destek vereceğiz. Küresel dayatmaları elinin tersiyle iten bir Türkiye'den memnun olmayanlara karşı biriz, beraberiz, birlikte güçlü Türkiye'yiz."

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:39
  1. Devlet Bahçeli
  2. Kastamonu

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