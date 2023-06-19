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Spor Devlerin formasını giyen futbolcu lig düşüyor
Spor

Devlerin formasını giyen futbolcu lig düşüyor

Yeniakit Publisher
2023-06-19 02:26:00 -
Devlerin formasını giyen futbolcu lig düşüyor

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı için 1. Lig ekibi Göztepe harekete geçti. 33 yaşındaki sağ beke teklif yapılırken, gelecek teklif bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından son olarak Başakşehir forması giyen Şener Özbayraklı, Göztepe'ye imza atmak için gün sayıyor.

Teklif yapıldı

Göztepe, Başakşehir ile yolları ayırmaya hazırlanan Şener Özbayraklı'ya teklifini yaptı. İzmir ekibi, deneyimli sağ bekten gelecek cevabı bekliyor.

Kariyerinde Ankara Keçiörengücü, Bugsaşspor, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'de top koşturan Şener, 19 kez A Milli takım formasını da terletti. Şener geçen sezon Başakşehir'de Avrupa kupaları dahil 19 müsabakaya çıktı.

Kaynak: DHA
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