Devler peşindeydi! Beşiktaş ile anlaştı
Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Brezilyalı sağ beki kadrosuna katmaya çok yakın.25 Temmuz 2019 Perşembe 14:32
Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş sürpriz bir hamle gerçekleştirdi.
Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da tamamlayan Douglas ile üç yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, Brezilyalı oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra cumartesi günü Avusturya kampına katılacağını ifade etti.
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