Devler peşinde! Milli yıldız için bir kulüp daha harekete geçti
Milli futbolcumuz Merih Demiral Avrupa devlerini peşinden sürüklüyor. Juventus savunmasında harikalara imza atan Merih için, Dortmund'un ardından Leverkusen de devreye girdi.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, Borussia Dortmund'un ardından bir Alman ekibinin daha radarında.
Alman basınından Fussball Transfer'ın Sky Sports'a dayandırdığı habere göre, Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Kırmızı siyahlıların transfer için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.
Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda bulunan Merih Demiral'ın adı Borussia Dortmund, Atalanta, Everton ile uzun zamandır anılıyor.