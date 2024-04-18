Devler Ligi'nde Real Madrid yarı finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City'i penaltılar sonucunda 4-3 yenerek yarı finale çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Ettihad Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1'lik beraberlikle tamamlanan karşılaşmayı
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, penaltılar sonucu kazanarak yarı finale yükseldi.
Böylece 3-3 biten ilk maç sonrası İngiltere'den zaferle ayrılan Real Madrid, yarı finale yükseldi.