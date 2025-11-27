Devler Ligi’nde gol yağmuru! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

  • İSTANBUL
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Real Madrid deplasmanda Olympiakos’ 4-3, PSG evinde Tottenham’ı 5-3, Arsenal, Bayern Münih’i kendi sahasında 3-1, PSV ise deplasmanda Liverpool’u 4-1 yenmeyi başardı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.

Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin attığı 4 golle 4-3 yendi. Mücadelede 61 dakika sahada kalan Arda, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi. Ev sahibi takımın gollerini, Chiquinho, Mehdi Taremi ve Ayoub El Kaabi kaydetti.

Inter ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 72 dakika görev yaptığı mücadelede Atletico Madrid'e konuk oldu. Ev sahibi takım, Julian Alvarez ve Jose Gimenez'in golleriyle 2-1 galip geldi. Inter'in tek golünü Piotr Zielinski attı.

Gecenin en gollü maçında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Tottenham'ı Vitinha (3), Fabian Ruiz ve Willian Pacho'nun golleriyle 5-3 mağlup etti. İki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan konuk takımın golleri, Richarlison ve Randal Kolo Muani'den (2) geldi.

Arsenal, sahasında Bayern Münih'i Jurrien Timber, Noni Madueke ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-1 yendi. Ligde 5'te 5 yapan Arsenal, 15 puanla zirvede yer aldı.

PSV ise deplasmanda Liverpool'u 4-1 yenerek haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan): 3-2

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa): 2-2

PSG (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 5-3

Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda): 1-4

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 3-1

Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-3

Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 3-0

Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 3-4

