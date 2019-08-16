Develi’de serinleten yağmur Kayseri’nin Develi ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, sıcak havalardan bunalan vatandaşları serinletti.

Kayseri’nin Develi ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, sıcak havalardan bunalan vatandaşları serinletti.

Kayseri’nin Develi ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği Develi’de aniden bastıran sağanak, sıcaktan bunalan vatandaşları da serinletti. Meteoroloji 7. Blge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Develi’de yarında gök gürültülü sağanak yağışın etkisini göstereceği öğrenildi.

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