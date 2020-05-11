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Develi Kaymakamı Duru: "Şehit anneleri ve yakınları bizlerin en kutsal emanetleridir"

Develi Kaymakamı Murat Duru, şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek, Anneler Gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:32:11 -
Develi Kaymakamı Duru: "Şehit anneleri ve yakınları bizlerin en kutsal emanetleridir"

Develi Kaymakamı Murat Duru, şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek, Anneler Gününü kutladı.


Tüm annelerin Anneler Gününü kutlayan Kaymakam Murat Duru "Şehitlerimizin anneleri ve yakınları, devletimizin, Müslüman necip büyük Türk milletinin, Develi’nin güzel insanları hemşerilerimin ve bizlerin baş tacı en kutsal emanetleridir. Anneler Gününde vatan için evladını şehit vermiş annelerimizi sosyal mesafe kurallarına uyarak ziyaret ettik. Burukta olsa onların acılarını hafifleterek hayır dualarını almaya çalıştık. Bu vesileyle Peygamber Efendimiz ’Cennet ayaklarının altındadır’ dediği, 365 gün baş tacı ettiğimiz en kutsal varlıklarımız olan şehit anası annelerimizin, annemin, kayın validemin, eşimin, bütün annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü kutlu ve mutlu olsun inşallah" dedi.

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