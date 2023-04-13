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Ekonomi Develi Belediyesi arsalarını satışa çıkardı
Ekonomi

Develi Belediyesi arsalarını satışa çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 16:17:00 -
Develi Belediyesi arsalarını satışa çıkardı

Mülkiyeti Kayseri Develi Belediyesi’ne ait, Yüzevler ve Hoşça Mahallesinde bulunan 5 adet arsa 27/04/2023 tarihinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden açık teklif usulüyle satışa çıkarıldı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Meclis salonunda yapılacak. İhale katılımcılarından istenecek aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.  İhale şartnamesi Develi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden, http://www.develi.bel.tr internet sayfasından temin edilebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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