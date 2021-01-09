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Gündem Devegeçidi Köprüsü nerede?
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Devegeçidi Köprüsü nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla açılışını yaptığı Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları'nın nerede olduğu merak ediliyor. Devegeçidi nerde?

Yeniakit Publisher
2021-01-09 14:46:00 -
Devegeçidi Köprüsü nerede?

Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı. Vatandaşlar Devegeçidi Köprüsü'nünü nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Devegeçidi Köprüsü nerede?

Devegeçidi Köprüsü nerede?

Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'da yer alan bir köprüdür. Diyarbakır'ın 20 km. kadar kuzeyinde, Dicle'nin kollarından biri olan köprü Devegeçidi Suyu'nun üzerindedir.

Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.

Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.

Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak.

Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.

 

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