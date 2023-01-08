Deve kuşu yumurtası kalsiyum şifa kaynağı! Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın gözde besini: Faydaları nelerdir?

Yapıtlarıyla yüzyıllardır kendinden söz ettiren Mimar Sinan'ın inşaatlarda kullandığı temel malzeme deve kuşu yumurtasıdır. Öte yandan deve kuşu yumurtası İbn-i Sina'nın da radarındaydı.

Çünkü İbn-i Sina güçlü bir kalsiyum kaynağı olan deve kuşu yumurtasının kemik erimesine iyi geldiğini keşfetmişti. Mimar Sinan ve İbn-i Sİna gibi ünlü isimlerin hedefinde olan deve kuşu hakkında merak edilenler...

Çok sert ve dayanıklı yapıya sahip olan kabukları saklama kabı, takı ve süs eşyası yapımında kullanılır. Deve kuşu yumurtası örümcek gibi haşereleri ortamdan uzaklaştırarak örümceklerin ağ örmemelerini sağlar. Diş çürümelerine karşı ağız ve diş sağlığını korumasının yanı sıra ağız kokusunu giderici faydaları da vardır.

Devekuşu yumurtası yenir mi? Kullanım alanları

Deve kuşu yumurtası ile kek, kurabiye, börek ve çörek yapabilir, tüm hamur işleri ve tatlılarda kullanabilirsiniz. Deve kuşu yumurtası tadı tavuk yumurtasına benzemektedir. Deve kuşu yumurtası kullanılarak hazırlanan hamur işleri uzun süre tazeliğini korumaktadır.

PEKİ DEVE KUŞU YUMURTASININ FAYDALARI NELERDİR?

* Deve kuşu yumurtasının kabuğu eski yüzyılların kadınları tarafından takı yapılan bir malzeme olarak kullanılırdı.

* Mimar Sinan deve kuşu yumurtasının kabuğunu inşaatlarda cami içinde örümcek ağı, pire ve böceklere karşı kullanırdı. Kireç çözeltisi içeren deve kuşu yumurtası etrafa yaydığı koku sayesinde hem uzun süre böceklerden korurdu hem de daha beyaz bir görünüm sağlardı.

Devekuşu yumurtası Örümcek Deve kuşu yumurtasına neden örümcek gelmez?

Yumurtanın içini harca karıştırıp, kabuğunu ise kandil çanaklarına yerleştirmişlerdir. Böylece cami içinde örümcekler ve böcekler bulunmaz. Yumurtanın içini boşaltmadan bozulması sağlandığında, konulan mekanda örümcek ve haşerelere karşı kovucu özelliği ortaya çıkıyor. Hatta bu yumurtalar Osmanlı'da da kullanılmış.

* Yumurtanın kabukları aynı zamanda güzellik malzemesi olarak da kullanılırdı. Ciltteki yüzeysel enfeksiyon oranını azaltan deve kuşu yumurta kabukları daha beyaz ve parlak bir cilt sağlardı.

* Öte yandan İbn-i Sina, deve kuşu yumurtasını kemik hastalığı olan hastalarına önerirdi. Yüksek oranda kalsiyum barındıran deve kuşu yumurtası kemiklerdeki yapıyı güçlendirerek erime ya da erken yaşta vitamin kaybını önlerdi. Hamile ve ergenlere tüketilmesi şiddetle önerilir.

* Antioksidan içeren deve kuşu yumurtası, vücut içindeki serbest radikali hücrelerin sayısını azaltır. Ağız içi yara ve diş çürümelerini engeller.

Deve kuşu yumurtası örümcek için nasıl kullanılır? Deve kuşu yumurtası hangi böcekleri kovar?

Eski tarihlerde deve kuşu yumurtasının yaydığı koku örümcek ve benzeri küçük böcekleri rahatsız ettiğini keşfeden ecdadımız, bunu mimarimizde kullanmışlardır. Yumurtanın içini harca karıştırıp, kabuğunu ise kandil çanaklarına yerleştirmişlerdir. Böylece cami içinde örümcekler ve böcekler bulunmaz.

Deve kuşu yumurtası besin değeri

Yağ: 2.74 gr. protein: 25.52 gr.

Deve Kuşu Yumurtası ne kadar?

Genel olarak deve kuşu yumurtası 2022 fiyatları 200 ila 400 TL arasında farklılaşır. Örümceklik deve kuşu yumurtası değişken lira civarında fiyatlara satılmaktadır. Boş deve kuşu yumurtası da ortalama 100 liradan satılmakta ve boyanarak süs eşyası ya da tabak yapılabilmektedir.

Deve kuşu yumurtası ne kadar zamanda çürür?

Uygun koşullarda 7-14 gün süreyle muhafaza edilebilir. Kuluçka süresi 42 gün olup, döllük oranı %70, kuluçka randımanı %75 civarındadır. Kuluçka ısısı 36.2 C'dir.