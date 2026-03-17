Tarım Tarım ilacı Parkinson riskini artırıyor: Beyin hücrelerine zarar veriyor
ABD’deki araştırma, yaygın tarım ilacı klorpirifosuna uzun süre maruz kalan kişilerde Parkinson riskini 2,5 kat artırdığını ortaya koydu.

ABD’de UCLA Health araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, yaygın kullanılan bir tarım ilacının beyin sağlığı üzerindeki ciddi etkilerini ortaya koydu.

Araştırmada, klorpirifos adlı pestisite uzun süre maruz kalan kişilerin, Parkinson hastalığına yakalanma riskinin 2.5 kat daha yüksek olduğu aktarıldı.

Bilim insanları, bu maddenin özellikle hareketi kontrol eden dopamin üreten beyin hücrelerine zarar verdiğini belirtti.

UZUN SÜRELİ MARUZİYET RİSK OLUŞTURUYOR

Araştırmada, Parkinson hastası 829 kişi ile sağlıklı 824 kişi karşılaştırıldı.

Katılımcıların yaşadıkları bölgelerdeki tarım ilacı kullanımı kayıtları incelenerek, yıllar içindeki maruziyet düzeyleri analiz edildi.

Elde edilen verilere göre, klorpirifos ile uzun süre temas eden bireylerde hastalık riskinin belirgin şekilde arttığı görüldü.

BEYİNDE KALICI HASAR BIRAKABİLİYOR

Laboratuvar deneylerinde ise bu pestisite maruz kalan deneklerde hareket bozuklukları ve beyin hücre kaybı gözlemlendi.

Araştırmacılar ayrıca, Parkinson hastalığıyla ilişkili olan zararlı protein birikimlerinin arttığını ve beyinde iltihap oluştuğunu tespit etti.

Bu durumun, hastalığın ilerlemesinde önemli rol oynayabileceği ifade edildi.

YENİ TEDAVİLER İÇİN İPUCU OLABİLİR

Bilim insanları, söz konusu pestisitin hücrelerin zararlı maddeleri temizleme sistemini bozduğunu belirledi.

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Jeff Bronstein, “Bu çalışma, klorpirifosun Parkinson için doğrudan bir çevresel risk faktörü olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Uzmanlara göre bu bulgular, gelecekte beyin hücrelerini koruyacak yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

