  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfaklarında bile var... En kolay baklava hamuru nasıl yapılır?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfaklarında bile var... En kolay baklava hamuru nasıl yapılır?

Sofralarımızın ve ikramlarımızın baş aktörü olan baklava için evde yapılanların tadına doyum olmuyor.

#1
"Evde kolay baklava hamuru nasıl yapılır?" sorusu oldukça sık soruluyor. Pratik bir baklava hamuru için tarifimizi takip edin ve nefis bir sonuç elde edin. İşte en kolay baklava hamuru tarifi!

#2
Türk, Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfaklarında önemli bir yeri olan baklava, ince ve kat kat açılan hamurlarıyla bilinir. Doğru oranlarda kullanılan malzemelerle, lezzetli bir baklava elde etmek mümkün. Kat kat açılan hamurlar ve içerdiği malzemelerle bu tarifi kolayca uygulayarak, baklava yapmayı artık zorlaştırmayın. İşte en kolay baklava hamuru tarifi…

#3
KOLAY BAKLAVA HAMURU TARİFİ: MALZEMELER 1 Yemek kaşığı dolusu tereyağı (50 gram) Yarım su bardağı süt Yarım su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı su 2 yemek kaşığı sirke 1 adet yumurta Bir tutam tuz 5-6 su bardağı un (kontrollü ekleyin) Baklavalık böreklik un

#4
Açmak için; Mısır ya da buğday nişastası (bezeleri çay tabağı büyüklüğünde açmak için 2 su bardağı kadar kullanın)

#5
YAPILIŞI İlk olarak bir kabın içerisine yağ, süt, yoğurt, yumurta, tereyağı, üzüm sirkesini, 1 tutam tuzu ekleyin ve karıştırmaya başlayın.

#6
Daha sonra 5 su bardağı baklavalık unu ekleyin ve yoğurun. 1 su bardağı suyu yoğurduğunuz hamura ilave edin. Bu aşamada hamurun kıvamı elinize yapışıyorsa biraz daha un ekleyebilirsiniz.

#7
Daha sonra yoğurduğunuz hamuru tezgahın üzerine alın. Bu aşamada biraz daha yoğurun.

#8
İlk başka 100 gramlık bezelere ayırın. Ve baklavalık hamurunuzu açmaya başlayabilirsiniz. Daha sonra ise yapacağınız pişirimlerle sunum aşamasına geçerek güzel bir bayram geçirebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23