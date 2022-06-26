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Dünya Deve kuşu paniği kamerada! Kafedeki müşteriyi böyle kovaladı
Dünya

Deve kuşu paniği kamerada! Kafedeki müşteriyi böyle kovaladı

Aksaray'da barınaktan çıkan deve kuşu, kafe bahçesindeki müşteriyi kovaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 14:57:00 - 2022-06-26 14:58:02

Aksaray'da Kültür Park'taki bir işletmeci tarafından barınakta tutulan deve kuşu, yerinden çıkıp, kafe bahçesindeki kadın müşteriyi kovaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, parktaki bir kafenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kafe çalışanı barınakta sergiledikleri deve kuşuna yem bıraktıktan sonra kapıyı açık unuttu.

Kapıdan çıkan deve kuşu, bahçedeki müşterilerden Kardelen Nur Yüce'yi kovalamaya başladı. Yüce'nin peşinden gelen deve kuşundan panikle kaçma anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Durumu fark eden görevliler ve diğer müşteriler, müdahale edip deve kuşunu tekrar barınağa götürdü.

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