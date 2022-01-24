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Kadın - Aile Deve dikeni nedir, tohumu ve yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?
Kadın - Aile

Deve dikeni nedir, tohumu ve yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Devedikeni bitkisi, papatya ile aynı familyadan gelen çiçekli bir bitkidir

Yeniakit Publisher
2022-01-24 19:08:00 - 2022-01-24 19:17:51
Deve dikeni nedir, tohumu ve yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Devedikeni bitkisi; tohumu, yağı, çayı gibi farklı bölümleriyle ve sağlığa destek olması amacıyla kullanılabilmektedir. Devedikeni bitkisinin en yaygın kullanımı ise, karaciğer sorunları içindir.

Devedikeni nedir? 

Devedikeni bitkisi, papatya ile aynı familyadan gelen çiçekli bir bitkidir. Bilimsel ismi, "Silybum marianum" olan devedikeni, yaklaşık 30 ila 100 cm yüksekliğe sahiptir. Gövdesi köşeli olan ve seyrek tüylü, genelde 1-2 yıllık otsu bitkidir.

Deve dikeni ne işe yarar? Deve dikeni faydaları 

  • Deve dikeni (milk thistle) en sık hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarının tedavisi için kullanılırken, deve dikeni otunun ayrıca aşağıdaki sağlık sorunlarıyla mücadele eder.
  • Depresyon
  • Şeker hastalığı
  • Safra kesesi bozuklukları
  • Reflü
  • Yüksek kolesterol
  • İnsülin direnci
  • Adet problemleri
  • Parkinson hastalığı
  • Mevsimsel alerjiler

Deve dikeni tohumu

Deve dikeni tohumu, alternatif tıpta karaciğer dostu olarak bilinir. Güçlü maddeler içeren bu tohum, vücuttaki hücreleri hızlı bir şekilde iyileştirerek katkı sağlar. Cilde inanılmaz faydaları dokunan deve dikeni, kulunç gibi ağrılara da iyi gelmektedir.

Deve dikeni tohumu nasıl kullanılır?

Kaynayan bir buçuk su bardağı suya bir tatlı kaşığı deve dikeni katılır. 5 ile 10 dakika arası demlenmesi beklenir. Aç karnına tüketilmesi oldukça faydalıdır. Deve dikeninden elde edilen yağ salatalarda kullanılabilir.

Deve dikeni yağı nasıl elde edilir?

Deve dikeni yağı, bitkinin tohumlarının soğuk presleme yöntemiyle konsantre hale getirilmesi yoluyla elde edilir.

Deve dikeni yağı faydaları

Devedikeni yağı, tohumların soğuk preslenmesiyle elde edilir. İçeriğinde doymamış yağ asitleri, e vitamini ve fenolik bileşikler bulunur. Karaciğer sağlığını korumaya destek ve solunum yolları rahatsızlıklarının giderilmesi için kullanılmaktadır. Kardiyovasküler sağlığın korunmasına dolaylı olarak katkı sağlar.

Deve dikeni çayı nasıl yapılır?

Bir çay kaşığı ezilmiş ya da toz haline getirilmiş deve dikeni tohumu üzerine sıcak su eklenip yaklaşık 5 - 10 dk demlenmesiyle yapılır. 

 

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