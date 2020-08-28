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Yerel Devasa yangında sadece o yanmadı!
Yerel

Devasa yangında sadece o yanmadı!

Van’da çıkan bir yangında bütün eşyalar kül olurken sadece Kur’an-ı Kerim’in yanmaması büyük şaşkınlığa neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:11:00 -
Devasa yangında sadece o yanmadı!

Van’ın Gürpınar ilçesinde Yatağan mahallesinde bir evde meydana gelen yangın her şeyi kül etti. Evde bütün eşyalar kullanılamaz hale gelmesine rağmen ev sahibi İhsan Aslan’a ait bir Kur’an-ı Kerim’in dış kısmı hariç Allah’ın sözlerinin yazılı olduğu bölümlerin en ufak hasar almaması büyük şaşkınlığa sebep oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çıkarılan Kur’an-ı Kerim, herkesin ilgi odağı oldu.

Yangın sonrası evde yapılan incelemelerde bütün eşyaların küle dönmesi maddi zararın büyük olduğunu gösterdi. Yangının neden çıktığı henüz tespit edilemedi.

Evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelmişken, evden sadece Kur’an-ı Kerim çıkarıldı.

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Sübhanallah
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