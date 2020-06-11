Devasa sülükler Urfa'da ortaya çıktı
Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sülükler sayısının artması, vatandaşlar bu durumdan tedirgin.
Urfa'da daha çok sulak ve yeşillik alanlarda görülmeye başlayan sülükler, son günlerde Şanlıurfa merkezinde de sıklıkla görülmeye başladı. Yerleşim yerlerinde görülmeye başlayan mide bulandırıcı hayvanlar , vatandaşların da zehirli olup olmadıklarını bilmemelerinden dolayı tedirgin ediyor.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan dere çevresinde gözlemlenen sülükler hem karaköprülüleri hemde Şanlıurfalıları tedirgin edip, yeşil ve sulak alandan merkeze doğru gelebilme ihtimalini akıllara getiriyor.