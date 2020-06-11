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Yerel

Devasa sülükler Urfa'da ortaya çıktı

Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sülükler sayısının artması, vatandaşlar bu durumdan tedirgin.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:19:00 -
Devasa sülükler Urfa'da ortaya çıktı

Urfa'da daha çok sulak ve yeşillik alanlarda görülmeye başlayan sülükler, son günlerde Şanlıurfa merkezinde de sıklıkla görülmeye başladı. Yerleşim yerlerinde görülmeye başlayan mide bulandırıcı hayvanlar , vatandaşların da zehirli olup olmadıklarını bilmemelerinden dolayı tedirgin ediyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan dere çevresinde gözlemlenen sülükler hem karaköprülüleri hemde Şanlıurfalıları tedirgin edip, yeşil ve sulak alandan merkeze doğru gelebilme ihtimalini akıllara getiriyor.

 

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Yorumlar

Ahmet Yılmaz

Sen peygamberimizin övgüsüne mazhar olan hayvana nasilde bulandirici dersin. Ey akit yönetimi yazarlarıniza eğitim verin lütfen. Biliyorum bu yorumu yayinlamayacaksiniz
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