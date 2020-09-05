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Medya Devamını da bekleriz! Muhalif basından yılın gazetecilik 'başarı'sı!
Medya

Devamını da bekleriz! Muhalif basından yılın gazetecilik 'başarı'sı!

Oyuncu Zafer Algöz'ün eşiyle birlikte yemek yemesini haberleştiren Sözcü ve Gerçekgündem alay konusu oldu. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan haber sonrası oyuncu Algöz de bir video yayınlayarak muhalif basının beceriksizliğiyle dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 13:26:00 -

Yaptığı siyasi haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini kötülemeye çalışan ancak her seferinde başarısız girişimlere imza atan gerici solak zihniyetin sözcüsü Sözcü Gazetesi, vizyonsuz haberciliğini magazin haberlerine de taşıdı. Muhalif olmaya çalışırken her seferinde rezil olan tetikçi gazete dün yaptığı bir haberle adeta yılın gazetecilik başarısını gerçekleştirdi.

Bir insanın eşiyle yemek yemesi haber mi?

Sözcü, oyuncu Zafer Algöz'ün Nişantaşı'nda eşi Lale Algöz ile birlikte yemek yemesini haber olarak okuyucularına sundu. İçerikte Algöz'ün mekana girmeden ellerini dezenfekte ettiğini, daha sonra döner siparişi vererek masaya oturduğuna kadar tüm detayları verdi. Haberi gören okuyucular şaşkına dönerken "Bir insanın eşiyle yemek yemesi haber mi?" sorusunu sorararak gazeteyle dalga geçti. Biz de yeniakit.com.tr olarak bu haberlerinden dolayı Sözcü'yü 'tebrik ediyor' ve 'başarı'larının devamını diliyoruz.

Gerçek Gündem de aynı haberi aldı

Muhalif medyanın bir diğer vizyonsuz yayın organlarından biri olan CHP'li Barış Yarkadaş'a yakınlığıyla bilinen Gerçekgündem ise Sözcü'den geri kalmadı. Sözcü Gazetesi'nin 4 Eylül 2020 09:09'da yayına girdiği "Zafer Algöz eşiyle birlikte yemek yedi" haberini Gerçekgündem sitesi de yaklaşık 3 saat sonra saat: 12:29'da yayına aldı.

Algöz de dalga geçti

Öte yandan bu habere konu olan Zafer Algöz'den de haberle ilgili ilginç bir açıklama geldi. Eşiyle yemek yemesinin haber yapılmasını anlamsız bulan Algöz, "Tüm dostlarımdan özür diliyorum karımla döner yemeye gittiğim için. Şimdi döner yiyemedik ama arkadaşlara kendimi affettirmek için adana kebap falan böyle bir tamir yoluna gittim. Gündemi böyle meşgul ettiğim için Allah beni kahretsin." ifadelerini kullandı.

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