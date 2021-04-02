DEVA'lı Oktar cehaleti ile AK Parti iktidarını hedef almaya çalıştı!
DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, Halk Tv canlı yayınında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun neden bir Cuma akşamı gözaltına sorarak, provokasyona soyundu. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na verilen on günlük sürenin bugün dolduğundan da habersiz olduğu ortaya çıkan DEVA'lı Oktar, cehaleti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan nefretini birleştirerek AK Parti iktidarını hedef aldı.
DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, Halk Tv canlı yayınında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun neden bir Cuma akşamı gözaltına sorarak, provokasyona soyundu. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na verilen on günlük sürenin bugün dolduğundan da habersiz olduğu ortaya çıkan DEVA'lı Oktar, cehaleti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan nefretini birleştirerek AK Parti iktidarını hedef aldı.