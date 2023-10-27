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Siyaset DEVA'dan sonra şimdi de Gelecek Partililere mi göz dikti? Kılıçdaroğlu, küçük partilerle görüşüyor
Siyaset

DEVA'dan sonra şimdi de Gelecek Partililere mi göz dikti? Kılıçdaroğlu, küçük partilerle görüşüyor

Yeniakit Publisher
2023-10-27 10:29:00 -
DEVA'dan sonra şimdi de Gelecek Partililere mi göz dikti? Kılıçdaroğlu, küçük partilerle görüşüyor

DEVA Partili 13 ilçe başkanı ile görüşerek istifalarına neden olan Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Gelecek Partisi'nden farklı isimlerle bir araya geldi.

CHP mayısta kendi listelerinden Meclis'e soktuğu 'küçük partilerin' üye ve ilçe başkanlarıyla peş peşe görüşmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin 13 il başkanı istifa etti. Beraberinde 500 kişinin de istifa ettiği partide 20 bin kişilik bir ayrılık daha bekleniyor.

GÜRSEL TEKİN SÖYLEDİ: GELECEK PARTİSİ İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Kamuoyunda, 'Kemal Kılıçdaroğlu mayısta verdiği vekillerin diyetini ödetiyor' yorumları yapılırken bu sürecin diğer partilerle de yürütüldüğü ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerinde önemli rol oynayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, DEVA'da sonra Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile de görüşüldüğünü söyledi.

"CHP ÖNEMLİ BİR PARTİ OLDUĞU İÇİN..."

Konuya ilişkin Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a konuşan Tekin, “CHP önemli bir parti olduğu için DEVA Partili, Gelecek Partili birçok isim bu markanın çevresinde saf almak istiyor” dedi.
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