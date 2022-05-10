DEVA'da deprem! Babacan'ın "sağ kolu" istifa etti

DEVA Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.

DEVA lideri Ali Babacan’a teşekkür eden Bilgel, “DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden ve partiden ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Partide bulunduğum süre içinde bana destek veren başta Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi kurulları ve teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi ve mesajını şöyle sürdürdü:

“Ayrıca Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığını ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığını yürüttüğüm süreçte birlikte çalıştığım gönüllü tüm arkadaşlara verdikleri büyük emek için minnettarım. Parti vesilesiyle birçok kıymetli kişi ile tanıştım ve dostluklar kurdum. Bundan daha büyük bir kazanım düşünemiyorum. Sevgi ve saygılarımla.”

Yasemin Bilgel kimdir?

Aydın Doğan'ın 40 yıllık arkadaşı Taylan Bilgel'in kızı olan Yasemin Bilgel, bir akademisyen.

DEVA'da Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı olarak atanan Yasemin Bilgen, 1995 yılında Duke Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Tarihi ve Ekonomisi dalında lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra ise Yale Üniversitesi'nde 2000-2002 yılları arasında Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitim aldı.

Yıllarca Aydın Doğan'ın yanında yer alan, Doğan'a en yakın isimlerden olan Taylan Bilgel'in kızı Yasemin Bilgel, Babacan'ın A takımındaydı.