  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset DEVA'da deprem! Babacan'ın "sağ kolu" istifa etti
Siyaset

DEVA'da deprem! Babacan'ın "sağ kolu" istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel, partisinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 09:25:00 -
DEVA'da deprem! Babacan'ın "sağ kolu" istifa etti

DEVA Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.

DEVA lideri Ali Babacan’a teşekkür eden Bilgel, “DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden ve partiden ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Partide bulunduğum süre içinde bana destek veren başta Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi kurulları ve teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi ve mesajını şöyle sürdürdü:

Ayrıca Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığını ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığını yürüttüğüm süreçte birlikte çalıştığım gönüllü tüm arkadaşlara verdikleri büyük emek için minnettarım. Parti vesilesiyle birçok kıymetli kişi ile tanıştım ve dostluklar kurdum. Bundan daha büyük bir kazanım düşünemiyorum. Sevgi ve saygılarımla.

Yasemin Bilgel kimdir?

Aydın Doğan'ın 40 yıllık arkadaşı Taylan Bilgel'in kızı olan Yasemin Bilgel, bir akademisyen.

DEVA'da Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı olarak atanan Yasemin Bilgen, 1995 yılında Duke Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Tarihi ve Ekonomisi dalında lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra ise Yale Üniversitesi'nde 2000-2002 yılları arasında Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitim aldı.

Yıllarca Aydın Doğan'ın yanında yer alan, Doğan'a en yakın isimlerden olan Taylan Bilgel'in kızı Yasemin Bilgel, Babacan'ın A takımındaydı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay