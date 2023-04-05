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Siyaset DEVA Partisi'nin 'zorunlu askerlik' vaadine tepki yağdı!
Siyaset

DEVA Partisi'nin 'zorunlu askerlik' vaadine tepki yağdı!

Yeniakit Publisher
2023-04-05 01:28:00 - 2023-04-05 02:14:31
DEVA Partisi'nin 'zorunlu askerlik' vaadine tepki yağdı!

DEVA Partisi'nin resmi Twitter hesabından verilen "Zorunlu askerlik kaldırılacak" vaadine tepki yağdı.

Ali Babacan yönetimindeki DEVA Partisi'nin resmi Twitter hesabından zorunlu askerlik yasasına ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Zorunlu askerlik kaldırılacak." vaadinde bulunuldu.

DEVA Partisi'nin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Twitter'da, Ali Babacan'ın vaadine tepki yağdı.
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