Deva Partisi'ne saldırı

DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ajansların aktardığına göre saldırı gece saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı’nda meydana geldi.

i̇ddiaya göre gece saat 03.30 sularında parti binası önüne yanaşan bir otomobilden inen bir kişi parti binasını hedef alacak şekilde 7 el ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda kurşunlar camlara ve masalara isabet etti. İçeride kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

"Sükunetimizi koruyacağız"

Parti binasının kurşunlanması ile ilgili açıklama yapan Arnavutköy DEVA Partisi İlçe Başkanı Fatih Karabalık, "Şuanda emniyet ekiplerimiz burada kimliği belirsiz kişiler tarafından milletin iradesine ilçe binamıza silahlı saldırı gerçekleşti. Özellikle Arnavutköy’de bu tarz olaylar ile karşı karşıya geleceğimizi ummuyorduk. Genel olarak baktığımızda Türkiye’de herkesin belinde bir silah var bugün burada bir yaralımız yok sadece mal kaybı var camlarımız kırıldı. Biz şuanda Deva ailesi olarak sükûnetimizi koruyacağız genel merkezimiz ve il merkezimize bilgi verdik. Kamera kayıtlarını incelediğimiz zaman malum kişiler tarafından bir aracın park edildiğini bir kişini içeriden çıkarak partimizi hedef alarak kurşunlama yaptığını görebiliyoruz. Bizde avukatlarımız ve merkezimizden haber bekliyoruz, olay şu anda çok sıcak" dedi.