  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Deva Partisi'ne saldırı
Siyaset

Deva Partisi'ne saldırı

Ali Babacan'ın Genel Başkanlığını yaptığı DEVA Partisi'nin Arnavutköy İlçe Binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 11:35:00 -
Deva Partisi'ne saldırı

DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ajansların aktardığına göre saldırı gece saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı’nda meydana geldi.

i̇ddiaya göre gece saat 03.30 sularında parti binası önüne yanaşan bir otomobilden inen bir kişi parti binasını hedef alacak şekilde 7 el ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda kurşunlar camlara ve masalara isabet etti. İçeride kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

"Sükunetimizi koruyacağız"

Parti binasının kurşunlanması ile ilgili açıklama yapan Arnavutköy DEVA Partisi İlçe Başkanı Fatih Karabalık, "Şuanda emniyet ekiplerimiz burada kimliği belirsiz kişiler tarafından milletin iradesine ilçe binamıza silahlı saldırı gerçekleşti. Özellikle Arnavutköy’de bu tarz olaylar ile karşı karşıya geleceğimizi ummuyorduk. Genel olarak baktığımızda Türkiye’de herkesin belinde bir silah var bugün burada bir yaralımız yok sadece mal kaybı var camlarımız kırıldı. Biz şuanda Deva ailesi olarak sükûnetimizi koruyacağız genel merkezimiz ve il merkezimize bilgi verdik. Kamera kayıtlarını incelediğimiz zaman malum kişiler tarafından bir aracın park edildiğini bir kişini içeriden çıkarak partimizi hedef alarak kurşunlama yaptığını görebiliyoruz. Bizde avukatlarımız ve merkezimizden haber bekliyoruz, olay şu anda çok sıcak" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Bunlar toplumda korku ortamı yaratmak isteyenler. Kuru sıkı atıp akılları sıra korku salacaklar. Aslında kendileri korkak, bakın nasılda kacıyor. Belli ki kendileri korkak. Aynı teröristlerin yaptıgı gibi. Sıkmıyor erkekce er meydanında fikir mücadelesine girmeye.
  • Yanıtla

murtaza

bunlar baktı oy alamayacak vatandaştan başladılar mağduru oynamaya böyle olunca cambaz çok oyun çok
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay