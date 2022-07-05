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Siyaset DEVA Partisi'nden istifa etti! Akşener'in danışmanı oldu
Siyaset

DEVA Partisi'nden istifa etti! Akşener'in danışmanı oldu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ve partiden istifa eden Birol Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 17:01:00 -
DEVA Partisi'nden istifa etti! Akşener'in danışmanı oldu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı görevini sürdürürken partisinden istifa eden eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı oldu. Ekonomi, sosyal güvenlik konularında başdanışmanlık görevini yürütecek olan Birol Aydemir'in resmi görevi Kurban Bayramı'ndan sonra duyurulacak.

6'lı Masa içindeki ilk transfer oldu

Altılı Masa içindeki ilk transfer olarak yorumlanan yeni görevle ilgili DEVA içinde rahatsızlık olduğu öğrenilirken, Birol Aydemir konuyla ilgili "DEVA'daki arkadaşlar nereye gittiğimden çok neden gittiğime kafa yorarlarsa belki parti olurlar" diye konuştu.

DEVA Partisi'nden istifa ederken neler demişti?

Eski TÜİK Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, SGK Kurucu Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunan Birol Aydemir, geçtiğimiz mart ayında DEVA'dan istifa etmişti. Aydemir istifa gerekçesiyle ilgili şunları söylemişti:

"Geldiğimiz noktada parti yönetimine ilişkin bazı uygulamaların partilerin anayasası olan tüzüğümüz çerçevesinde vücut bulan ilke ve değerlerimizle uyuşmadığını ve bu durumun parti yönetiminde dikkate değer bir rahatsızlığa yol açmadığını üzülerek müşahede ettim.


“Ben, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de samimiyet, dürüstlük ve tutarlılığın temel alınması gerektiğine inanıyorum. Ben DEVA Partisi'nin sadece diğer partilere değil, siyasi sistem ve işleyişine de alternatif olması gerektiğini her zaman dile getirdim.

"Ancak, şimdiye kadar yaşanan sürecin benim söylem ve beklentilerime uygun olmadığı gibi partinin kuruluş amacına ve felsefesine de uygun olmadığını düşünüyorum. DEVA'nın parti programını yazanlardan biri olarak ancak ortak akıl ve istişareye dayanan kural bazlı, adil, şeffaf ve liyakatın öncelendiği bir yönetim şeklinin başarı getirebileceğine inandım.


30 yıllık meslek hayatım boyunca da bu çerçevede hareket ettim. Sistemsel yapının tesisini ve kurumsallaşmayı savundum. Ancak, DEVA Partisi kurulduğundan bu yana, parti yönetimi ve siyaset yapma anlayışımıza bunları maalesef yeterince yansıtamadığımızı düşünüyorum. Bu ilke ve prensipler yeterince sahiplenilmeden adil bir yönetim sergileneceğine ve başarılı olunacağına inanmadığımı da ifade etmekte yarar görüyorum."

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Yorumlar

Ahmet Şentürk

Karışıklık olmasın diye, bir âbi'yi alıp diğer tarafta görevlendirdiler.

yasemin

Al birini, vur ötekine
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