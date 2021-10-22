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Siyaset DEVA partisinde şok! İstifa ettiler
Siyaset

DEVA partisinde şok! İstifa ettiler

Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi'ninDiyarbakır Kayapınar ilçe teşkilatında toplu istifa yaşandı. İlçe teşkilatındaki kurucu üyeler hep birlikte istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 17:08:00 -
DEVA partisinde şok! İstifa ettiler

Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Diyarbakır Kayapınar ilçe teşkilatında toplu istifa yaşandı. İstifaların il başkanı ve yönetimi ile olan çekişmeden dolayı olduğu iddia edildi.

İstifa dilekçesinde şöyle denildi:

"Büyük bir özveri ve coşkuyla katıldığımız, bize katkı ve paylaşımlarıyla iyi bir yol haritası çıkaran partimizin Kayapınar İlçe Teşkilatı'ndan istifa ettiğimizi beyan ederiz."

İstifa eden kurucu üyelerin isimleri şöyle: Fırat Sertbaş, Nazan İşler, Ezgi Adanı, Muhterem Tunçay, Davut Karadağ, Azad Koyun, Merve Baykale, Veysi Bulut.

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