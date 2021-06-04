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Siyaset DEVA Partisi'nde kriz! İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Siyaset

DEVA Partisi'nde kriz! İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi'nde henüz seçime girilmeden kriz yaşandı. DEVA Partisi İstanbul İl Yönetiminin görevden alındığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 19:43:00 - 2021-06-04 19:54:59
DEVA Partisi'nde kriz! İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

DEVA Partisi, daha seçime girmeden kendi içinde bir kriz yaşadı. Ali Babacan'ın genel başkan olduğu DEVA Partisi'nde İstanbul İl Yönetiminin görevden alındığı duyuruldu.

İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

Partiden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ile il yönetiminin görevden alındığı belirtilerek, yeni yönetimin en kısa sürede belirleneceği bildirildi.

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Partimizin İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine görevden alınmıştır. İlçe başkanlarımız ve ilçe yönetim kurullarımız ise görevlerine devam etmektedir. Yeni görevlendirmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

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