DEVA Partisi'nde Kılıçdaroğlu isyanı! İstifa etti

Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasıyla istifalar devam ediyor. Son olarak DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz da istifa etti. Kurnaz, istifasını "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor" diyerek duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasıyla Millet İttifakı'nda istifalar sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş' istifa etmişti. Ödemiş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "hayal kırıklığı" olarak ifade etmişti.

6'lı masanın bir diğer ortağı DEVA Partisi'nde de istifa yaşandı. DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz partisinden istifa ederken "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor" açıklamasında bulundu.