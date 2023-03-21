DEVA Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Ali Babacan'ın gerçek yüzünü ifşa etti

Deva Partisi Yalova Merkez Kurucu İlçe Başkanı Mustafa Sinan Patıl, Ali Babacan'ın gerçek yüzünü ifşa edip, sert ifadelerle partideki görevini bıraktığını duyurdu.

Babacan’ın tek amacının “Erdoğan’ın gitmesi” olduğunu söyleyen Patıl, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasından gidip onlara destek vermemiz mümkün değildir” ifadesini kullandı.

Ayrılığını Twitter hesabından duyuran Patıl, şu mesajı paylaştı:

2019 yılının Ağustos ayında, yaklaşık 10 yıl AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev yapıp usulünce istifa ettikten sonra DEVA partisi kurucu merkez ilçe başkanı olarak atandık. Dört yıla yakın DEVA Partisi’nde görev yaptık. Bugünden itibaren sayın Babacan’ın sergilemiş olduğu tutumlardan dolayı Deva Partisi görevlerimden ve üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Amaçları sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesi olan bir ittifakın ve başkan adayları Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasından gidip onlara destek vermemiz mümkün değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kaybettiği seçimlere rağmen genel başkanlıktan istifa etmeyip son cumhur başkanlığı seçiminde korkusundan aday çıkmayıp, şimdi dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik krizleri, Türkiye’de yaşanan tüm olumsuzlukları, Kahramanmaraş merkezli yaşanan doğal afetleri fırsat bulup sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına 6 parti desteğiyle çıkmaya cesaret etmiştir. Bu zamana kadar ülke yönetmek gibi dertleri olmayan bu kişilerin yanında olmamız mümkün değildir. Bu yüzden şahsım adına maddi manevi Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayım destekçisiyim.

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