DEVA Partisi'nde kaçıncı vukuat! Mustafa Yeneroğlu, sahte pasaportçu FETÖ'cüye sahip çıktı

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AK Parti listesinden TBMM'ye girip, Ali Babacan başkanlığındaki DEVA'ya kaçan Mustafa Yeneroğlu, FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak'a sahip çıkarak iktidarı hedef aldı. Yeneroğlu, FETÖ'cü Durak için, "Kahredici bir vicdansızlık." ifadelerini kullandı.

İtirafçı olan FETÖ’cüler, Mustafa Enis Durak’ın FETÖ’nün ışık evlerine gittiğini ve askeri öğrenciyken "Yusuf" ile "Kenan" kod adlı mahrem imamlara bağlı sohbet gruplarında yer aldığı bilgisini verdi.

İkinci duruşmaya kadar tahliye edilmişti!

Durak hakkındaki tespit ve beyanların ardından 10 Aralık 2021’de kamu davası açıldı. 14 Nisan'daki ilk duruşmada da tutuklama kararı çıktı. Tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası 21 Nisan’da İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nce üniversite öğrencisi olduğu, sabit ikametgahı bulunduğu ve duruşmalara katıldığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

FETÖ’cü Durak, 10 Mayıs’ta yapılan ikinci duruşmaya katılmadı. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası ve gıyabında tutuklanmasına karar verilen FETÖ’cü Durak, hapis cezası kararının çıktığı gün saat 22.30’da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda üzerinde "Ahmet Yılmaz" adına düzenlenmiş sahte pasaportla Belçika’ya kaçmaya çalışırken yakalandı. Durak, cezaevine gönderildi.

Bu DEVA'nın kaçıncı vukuatı!

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, "siyasal casusluk" suçundan hapis bulunurken, AK Parti listesinden TBMM'ye girip DEVA'ya katılan Mustafa Yeneroğlu da sahte pasaportçu FETÖ'cüye sahip çıktı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Cezaevine girmeden önce annesine veda eden Mustafa Enis'in fotoğrafı içimi burktu. Dosyasını inceledim. Kahredici bir vicdansızlık... Genç yaşta hayatı çalınmış. 14 yaşında birkaç kere telefonla aranmış, Kuran okumuş, namaz kılmış, sohbette görülmüş... Cezası 7 yıl 15 ay.