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Siyaset DEVA Partisi'nde istifa depremi! Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar sosyal medyadan duyurdu
Siyaset

DEVA Partisi'nde istifa depremi! Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar sosyal medyadan duyurdu

DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti. Erürker, "Son güncel gelişmeler dahilinde temel değerlerde parti ile tutum ve siyaseten ayrışmasını" istifasına gerekçe gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 15:02:00 -
DEVA Partisi'nde istifa depremi! Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar sosyal medyadan duyurdu

DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erürker, "Son güncel gelişmeler dahilinde temel değerlerde parti ile tutum ve siyaseten ayrışmamın derinleşmesi nedenleriyle DEVA Partisi üyeliği ve Aydın İl Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Erürker, süreçte yanında olan partisindeki arkadaşlarına ve hemşehrilerine teşekkür etti.

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