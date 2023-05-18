DEVA Partisi'nde istifa depremi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Urfa Viranşehir İlçe Başkanı İbrahim Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özkan, açıklamasında, partisinin kendi logosuyla seçime girmemesini eleştirirken "Kendi logomuzla seçime gitmiş olsaydık, başarının çok farklı olacağını, Yeniden Refah örneği gösterdi" ifadelerini kullandı.

Özkan, CHP listelerinden girdikleri seçimde 15 milletvekili kazanmalarına rağmen "Oluşan ortak çatı ittifakında, DEVA Partililer olarak kendimizi 'istenmeyenler' olarak hissediyorduk" dedi.



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