Deva Partisinde ‘edepsiz’ polemiği! Ortalık karıştı

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Essum Aslan, Genel Başkan Ali Babacan'ın da yer aldığı toplantıda yaşadıklarını anlattı.

Dijital Yayıncı Adem Metan'a Whatsapp yoluyla sesli mesaj atan Essum Aslan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Bugün bizim Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantımız vardı. Toplantının konusu seçime kadar olan süreç ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili toplantımız vardı.

Seçim İşleri Başkanı çeşitli bilgier verdi. Bizim adaylarımızın olduğu illerde CHP'ye olan katkımızın 1 milyon 600 bin seçmen olduğuna dair. Ben o illerle ilgili farklı bilgilere sahiptim. Bu konularla ilgili "Bu açıklamalarınız dayanağı var mı, bilgiye dayalı mı" diye sordum. "Siz o bölgeyi daha iyi bilirsiniz" diye yanıt verdi. Bildiğim şeyler olduğu için size soruyorum deyince sesini yükselterek, genel başkanın da olduğu ortamda, bildiğin soruyu soruyorsan edepsizsin şeklinde insanlığa aykırı, asla kabul edilemeyecek bir cevap aldım. Ben de toplantıdan ayrılmak zorunda kaldım. Gerçekten ilk defa içinde olduğum için utandığım bir süreç yaşıyorum. Ortak akıl, istişare diyoruz biz.

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DEVA Partisi üyesi Essum Aslan'ın isim vermeden işaret ettiği Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin.

İDRİS ŞAHİN KİMDİR

1974 yılında Çankırı’da doğdu.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Türk Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında uzman olup, serbest avukatlık yapmaktadır.

İki Dönem Çankırı Baro Başkanlığı görevinde bulundu.

24. Dönem milletvekili genel seçimlerinde Ak Parti’den Çankırı milletvekili olarak seçildi.

9 Mart 2020’de DEVA Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.

Bu tarihten itibaren DEVA Partisi Seçim İşlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve parti sözcülüğü görevlerini devam ettirmekte.

Evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmekte.

ESSUM ASLAN KİMDİR

1983 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Ev hanımı anne ile esnaf bir babanın üç çocuğundan birincisi. İlk, orta ve lise eğitimlerini Şanlıurfa’da tamamlandı. Yükseköğrenim için önce Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Tarih bölümü, ardından Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat bölümlerinde eğitim aldı.

Yüksek Lisansını Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde Eski Türk Edebiyatı Kürsüsünde tamamladıktan sonra 2009-2010 yıllarında dil eğitimi almak üzere Londra’da bulundu. Bu süreçte Londra’da çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Osmanlıca ve İngilizce dillerini bilmekte. Evli ve iki çocuk annesi.

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