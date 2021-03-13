DEVA Partisi kongresinde gazeteciler ve görevliler arasında gerginlik

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı Amasya 1. Olağan İl Kongresi'nde partililer ile gazeteciler arasında gerginlik çıktı. Gazeteciler, Ali Babacan'a "Çekmemize izin verilmiyor" diyerek şikayette bulundu.

Amasya'da DEVA Partisi'nin Genel Başkan Ali Babacan'ın katılımıyla düzenlenen il kongresinde görevliler ve gazeteciler arasında gerginlik yaşandı.

Gazeteciler ile görevliler arasında gerginlik

Ali Babacan'ın kürsüye gelmesi üzerine çekim yapmaya başlayan gazeteciler kendilerini yönlendirmeye çalışan bir görevlinin "Kenardan çekin" demesine tepki gösterdi.

Salonu terk eden gazeteciler tepki gösterdi

Görevliler ve gazeteciler arasında yaşanan tartışmayı görmesi üzerine "Hayırdır arkadaşlar. Her şey yolunda mı?" diye seslenen Babacan'a kadın gazeteciler "Çekmemize izin verilmiyor" cevabını verdi. Babacan, "Öyle bir şey yok. Herkes serbest. Çekim serbest, kayıt serbest" diye konuştu.

Kongrenin yapıldığı salondan dışarı çıkan gazeteciler, parti yöneticilerinin araya girmesi üzerine programı takip etti.