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Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Seçilmişler indirilip yerine atanmışlar görevlendiriliyor
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Seçilmişler indirilip yerine atanmışlar görevlendiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 18:38:13 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Seçilmişler indirilip yerine atanmışlar görevlendiriliyor

DİYARBAKIR (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve yerlerine görevlendirme yapılan belediye başkanlarına ilişkin, "Seçilmiş belediye başkanları makamlarından indirilip, yerine atanmış kişiler görevlendiriliyor." dedi.

Babacan, partisinin Diyarbakır'daki bir düğün salonunda düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve yerlerine görevlendirme yapılan belediye başkanlarına değindi.

"Seçilmiş belediye başkanları makamlarından indirilip, yerine atanmış kişiler görevlendiriliyor." ifadesini kullanan Babacan, şöyle devam etti:

"Hem de bir, iki kişi değil. Bugüne kadar 48 belediyeye kayyum atanmış durumda. Zaten 6'sına da seçimlerden sonra mazbatası hiç vermemişti. Halk iradesi, seçme ve seçilme hakkı maalesef ayaklar altında. İktidar, seçimle kazanamadığı her belediyeyi hukuksuzca ele geçirmeye çalışıyor. Başka illerde de yapma niyetleri olabilir ama henüz bu aşamada cesaret edemiyorlar. Sadece belediye başkanları görevden alınmıyor, belediye meclisleri de çalışmaz hale getiriliyor. Vatandaş oy vermiş, birilerini Meclise seçmiş, birilerini başkan seçmiş bu kimsenin umurunda değil. Şunu açıkça görüyoruz, iktidarın kayyum politikası, kazanamadığı seçimlerde halkı cezalandırma yöntemine dönüştü."

Kimsenin halkın oyunu gasp edemeyeceğini belirten Babacan, seçimlere ve seçim sonuçlarına saygı gösterilmesinin demokrasinin temeli olduğunu ifade etti.

Babacan, "Bizim sözünü verdiğimiz Türkiye'de, bağımsız ve tarafsız yargıdan başka hiç kimse, seçilmiş bir insanı görevden alamayacak." diye konuştu.

DEVA Partisi olarak özgürlük, adalet, eşitlik ve toplumsal barış için, insanın hak ettiği yaşam koşulları için yola çıktıklarını dile getiren Babacan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kutuplaşmadan değil güvenden, kayırmacılıktan değil liyakatten beslenen bir siyaseti hakim kılacağız. Kadınların ve gençlerin en önde yer aldığı, herkesin eşit seviyede söz sahibi olduğu, engelli vatandaşlarımızın siyasette engellenmediği partimizle, adalet, hukuk, özgürlük için geliyoruz."

Çözüm haritalarının belli olduğunu söyleyen Babacan, "Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrıştırmayacağız, hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız." dedi.

Babacan, kongrenin ardından merkez Sur ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, partisinin Sur ilçe başkanlığının açılışını yaptı.

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