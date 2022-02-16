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Gündem DEVA Partili Metin Gürcan hakkındaki "casusluk" iddianamesi kabul edildi
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DEVA Partili Metin Gürcan hakkındaki "casusluk" iddianamesi kabul edildi

Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla, zincirleme biçimde temin etme ve açıklama" suçlarından düzenlenen iddianame kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 15:27:00 -
DEVA Partili Metin Gürcan hakkındaki "casusluk" iddianamesi kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 6 Ocak'ta Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için iddianameyi iade etti.

Bunun üzerine Başsavcılık, Gürcan ile yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını, Milli Savunma Bakanlığından sordu. Bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianame, ikinci kez mahkemeye gönderildi.

İncelemeyi tamamlayan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Gürcan, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

İddianamede sanık Gürcan'ın, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan 35 yıla kadar, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Metin Gürcan, soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

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