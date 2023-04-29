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Siyaset DEVA Partili isim oy istedi: Bir oy HDP’ye bir oy Kılıçdaroğlu’na!
Siyaset

DEVA Partili isim oy istedi: Bir oy HDP’ye bir oy Kılıçdaroğlu’na!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 15:20:00 -
DEVA Partili isim oy istedi: Bir oy HDP’ye bir oy Kılıçdaroğlu’na!

Seçimlerde aday çıkarmama kararı alan HDP önceki gün resmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ifade ettiler. HDP'liler Kılıçdaroğlu'na oy verme kararı alırken DEVA Partisi Bismil İlçe Başkanı Şükrü Merdanoğlu da HDP'ye destek veren paylaşımlarda bulundu. Merdanoğlu, Kılıçdaroğlu ve HDP'ye oy veren gurbetçilerin gönderdikleri fotoğrafları paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından aday çıkarmama kararı alan HDP'den geçtiğimiz gün açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'na destekte bulunacaklarını söylediler.

KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLADILAR

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'den yapılan açıklama şu şekilde oldu:"Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz."

HDP'YE ATILAN OYLARI PAYLAŞTI

HDP'liler Kılıçdaroğlu'na tam desteğini açık açık belirtirken DEVA Partisi Bismil İlçe Başkanı Şükrü Merdanoğlu da HDP'ye destek veren paylaşımlarında bulundu. DEVA Partili Merdanoğlu, yurt dışındaki seçmenler için oy verme işleminin başlamasının ardından Kılıçdaroğlu ve HDP'ye oy veren gurbetçilerin gönderdikleri fotoğrafları paylaştı.

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