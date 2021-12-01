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Siyaset Deva Partili Gürcan’ın casusluğu belgelendi
Siyaset

Deva Partili Gürcan’ın casusluğu belgelendi

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Metin Gürcan, siyasi ve askeri casusluk yapmaktan tutuklanmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 11:35:00 -
Deva Partili Gürcan’ın casusluğu belgelendi

Haber Merkezi

Gürcan’ın casusluk yaptığı anlara ilişkin olduğu iddia edilen görüntülere ulaşıldı.

İhaneti tescillendi

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya Casusluk amacıyla temin etme’ suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım’da İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Siyasi ve askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan’ın ihanet görüntülerine ulaşıldı. Gürcan’ın zarf içerisinde diplomattan para aldığına dair görüntüler teknik takibe takıldı.

Casusluktan tutuklanmıştı

Gürcan, savcılık ifadesinde uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalıştığını ve 2019 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini ileri sürdü. Danışmanlık hizmetlerini Türkiye ve Türkiye’ye komşu birçok ülkeye ilişkin verdiğini belirten Gürcan, bu kapsamda verdiği bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını savundu. Gürcan, Ankara’da diplomatlarla düzenli olarak görüştüğünü, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını söyledi. Savcılık sorgusunun ardından, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gürcan, ‘gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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